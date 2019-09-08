За последние два часа работы УИКов резко выросла явка

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко озвучил в пресс-центре ТАСС финальную явку на губернаторских выборах 8 сентября. За два последних часа работы участков, с 18 до 20 часов она выросла почти вдвое - с 23,3 до 41,62 процентов.

После обработки 1,8 процентов бюллетеней с большим отрывом побеждает действующий врио губернатора Александр Беглов. На данный момент его результат - 73,47 процентов голосов. Второе место пока достается Надежде Тихоновой (12,83%). Замыкает тройку кандидатов Михаил Амосов с 11,27%.

Проголосовать за предпочтительного кандидата в губернатора можно было, помимо Петербурга, в Псковской и Ленинградской областях, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. По словам Миненко, эксперимент удался.

"Выборы прошли при минимальном числе нарушений. Это были настоящие петербургские демократические выборы. Все прошло в соответствии с законом и под тотальным контролем независимых наблюдателей. В этом году их было намного больше. В избирком поступило незначительное количество претензий по выборам губернатора - 6. Всего 181 жалоба, большая часть из них не подтвердилась", - заявил Виктор Миненко.

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