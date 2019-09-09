На участке, где голосовал Беглов, победила оппозиция

Завершился подсчет голосов за кандидатов в муниципальные депутаты МО «Морской» на избирательном участке № 153, где утром голосовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

237 избирателей проголосовали за Егора Ботожка, 216 – за Ольгу Галкину. Оба кандидата – оппозиционеры, представляющие команду «Защитим остров Васильевский».

213 человек отдали свои голоса действующему депутату, единороссу Валентине Кузнецовой.

Фото: Ольга Галкина

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