Победа на муниципальных выборах в Левашово досталась эсерам

Выдвинутая справедливороссами команда из 10 кандидатов в муниципальные депутаты в МО "Поселок Левашово" победила на выборах, о чем сигнализирует партийная пресс-служба.

"Появится еще муниципалитет, где голос оппозиции звучит в полную силу. У нас есть Автово, теперь еще и в Левашово справедливороссы составляют абсолютное большинство. Это начало серьезных политических перемен", - полагает лидер петербургского отделения Марина Шишкина.

Социал-демократам удалось собрать около 70% голосов пришедших на выборы жителей поселка.

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