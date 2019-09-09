На ход петербургских выборов подали 181 жалобу

Большинство жалоб, принятых Горизбиркомом на процесс голосования 8 сентября, не подтвердились, пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Виктора Миненко. Всего жалоб насчитали 181 штуку. Что касается обращений относительно губернаторских выборов, то их количество - шесть - по оценке чиновника, трудно считать существенным. ГИК обещает разбираться со всеми поступающими жалобами и обращениями.

По словам Миненко, опасения, что в условиях отсутствия видеонаблюдения на экстерриториальных участках возможен произвол, не подтвердились.

"Голосование за пределами города прошло под контролем наблюдателей, существенных нарушений не отмечено", - подчеркнул он.

Чиновника несколько расстроили жалобы, которые были заведомо ложными.

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