«Яблочники» опасаются, что у них украдут победу на выборах в Мурино

По итогам подсчетов голосов во всех участковых избирательных комиссиях Муринского городского поселения Ленинградской области 13 из 20 мест в муниципальном совете получили выдвиженцы от партии «Яблоко», сообщил ЗАКС.Ру один из них, Антон Ракитин.

Однако он отметил, что один из наблюдателей подал жалобу на пятерку «яблочников». В жалобе говорится, что в пользу кандидатов были засчитаны якобы недействительные бюллетени, в которых проголосовали за шесть и более человек.

- Протокол голосования был составлен по всем правилам и был зафиксирован на видеокамеру. У нас было из 207 бюллетеней всего 2 недействительных. Они были запротоколированы комиссией и предъявлены наблюдателями, - отметил кандидат. – Однако последовала жалоба, которая является якобы основанием, чтобы пересмотреть все результаты голосования в ТИКе.

Ракитин назвал случившееся спланированной акцией в интересах действующих муниципальных властей, которые не хотят признавать поражение и пускать в совет представителей «Яблока». Кандидаты ожидают и другие методы противодействия от муниципалов.