На муниципальных выборах в Кронштадте уверенно лидируют единороссы

Согласно предварительным итогам голосования в МО «город Кронштадт», опубликованным в системе «ГАС Выборы», в местный муниципальный совет проходят только представители «Единой России» и самовыдвиженцы.

В окружной избирательной комиссии №1 лидирует самовыдвиженец Никита Тихонов, четыре следующих строчки занимают единороссы Александр Шеин, Елена Романчук, Елена Сапронова и Инна Черникова.

В ОИК №2 на первой строчке действующая глава муниципалитета Наталия Чашина, затем Александр Шлюс и Владимир Горохов (все три – «Единая Россия»), а после самовыдвиженцы Ирина Купавых и Юрий Данчук.

В местных выборах также участвовали представители КПРФ, Партии Роста, ЛДПР и «Яблока».

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