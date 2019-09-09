Наблюдателей пытаются выгнать из УИКов "Морских ворот" перед подсчетом бюллетеней по муниципалам

После завершения подсчета бюллетеней избирателей, проголосовавших на губернаторских выборах в УИКах 590 и 591 (МО "Морские ворота", Кировский район) к зданию вернулся ОМОН. Как рассказал ЗАКС.Ру находящийся в здании этих участков координатор "Объединенных демократов" Андрей Пивоваров, теперь члены комиссии пытаются выгнать из помещения наблюдателей и прессу.

Подсчет по муниципальным выборам на этих участках еще не начинался.

- Комиссия придумала технический перерыв и пытается выгнать нас из помещения, оставив бюллетени здесь. Комиссия пытается убрать нас, но мы не уйдем. Сотрудники комиссии пытаются кричать, но мы не оставим здесь бюллетени. ОМОН стоит рядом на улице, пока сюда не входил. В помещении находится восемь полицейских. Полиция в конфликт не вступает, все нормально, - рассказал Пивоваров.

В помещении комиссии кроме команды оппозиционера находится пресса, около десятка единороссов и некие молодые люди спортивного телосложения. Пивоваров сообщил ЗАКС.Ру, что его команда намерена "биться до конца" и не планирует покидать УИКи до окончания подсчета голосов по муниципальным выборам.

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