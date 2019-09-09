СР: В МО «Сосновское» председатель УИК порвал протокол

Председатель участковой избирательной комиссии № 401 Олег Позолотин порвал бумагу УИК с подсчетом голосов и переписал результат, сообщили ЗАКС.Ру в петербургском отделении «Справедливой России».

После этого комиссия отказалась принимать жалобы наблюдателей, кандидатов и членов УИК с правом совещательного голоса, отметили эсеры. Они указали и на другие нарушения.

«Избирательная комиссия данного участка в нарушение всех требований законодательства в ходе подсчета голосов избирателей производила подсчет таким образом, что имена кандидатов в бюллетенях объявляли одновременно трое членов УИК с правом решающего голоса, в то время как трое иных членов УИК записывали эти данные в свои бумаги», - сообщили в партии.

Лидер петербургского отделения «Справедливой России» направила жалобы в ЦИК и Горизбирком. Она требует провести незамедлительную проверку по указанным фактам, принять меры для отмены результатов голосования и направить в правоохранительные органы материалы для привлечения состава УИК № 401 к уголовной ответственности.