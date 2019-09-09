Глава штаба Навального в Петербурге лидирует на УИК 61

По итогам подсчета голосов на муниципальных выборах в УИК 61 (МО "Екатерингофский", Адмиралтейский район) наибольшую поддержку избирателей получил глава штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Об этом сам Шуршев сообщил в своем Twitter.

Кроме того, на этом участке избиратели также охотно голосовали за самовыдвиженцев Марию Кинзу, Александра Верещагина и "яблочников" Максима Кузахметова и Ярослава Путрова.

Шуршев отмечает, что члены комиссии могут изъявить желание написать особое мнение по протоколу итогов выборов на этом участке.

Избирательная кампания в "Екатерингофском" запомнилась особенно острым противостоянием оппозиции и "Единой России" В ход шли недопуск кандидатов до подачи документов на выдвижение, черный пиар и судебные иски.

Подсчет голосов в Адмиралтейском районе, в частности по избирательным комиссиям "Екатерингофского" все еще продолжается.

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