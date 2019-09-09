Беглов пока остается на уровне 64,43% поддержки избирателей

По состоянию на 4:30 9 сентября врио губернатора Александр Беглов набирает 64,43% голосов избирателей. Информация об этом опубликована в ГАС "Выборы".

Второе место по-прежнему остается за депутатом Законодательного собрания Надеждой Тихоновой, представляющей "Справедливую Россию". На ее счету 17,05% голосов.

Еще один петербургский парламентарий Михаил Амосов по итогам подсчета более 70% бюллетеней получил 15,86% голосов.

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