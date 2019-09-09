Эсеры хотят отменить итоги выборов в Коломягах

Партия "Справедливая Россия" сомневается в честности подсчета голосов в УИК 1945 в МО "Коломяги". Наблюдатели сообщили, что комиссия препятствовала возможности увидеть отметки за кандидатов в бюллетенях, из-за чего осуществить контроль за ходом подсчета было затруднительно.

Кроме того, сообщили в "Справедливой России", глава УИК отказалась принимать жалобу наблюдателей и не позволила членам УИК с правом совещательного голоса расписаться на сшивке упаковки (пакета), куда были сложены избирательные бюллетени. В партии считают, что эти нарушения могли быть вызваны желанием сфальсифицировать результаты голосования, так как без вышеуказанной подписи независимых членов комиссии пакеты с бюллетенями можно вскрыть и заменить содержимое.

Глава регионального отделения "Справедливой России" Марина Шишкина направила жалобу в Центральную и городскую избирательные комиссии. Эсеры требуют отменить итоги выборов на этом участке и привлечь, в случае подтверждения своих подозрений, членов УИК к ответственности.

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