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Муниципал

5:44

В МО «Купчино» неизвестные скрылись на Range Rover с избирательными списками

фото ЗакС политика В МО «Купчино» неизвестные скрылись на Range Rover с избирательными списками

На территории УИК № 2094 в МО «Купчино» представители «Яблока» за полчаса до окончания голосования обнаружили вброс бюллетеней. Это привело к цепи событий, закончившейся стычкой между полицейскими и спортсменами.

По словам координатора зафиксировавшей вброс команды Олега Куликова, после закрытия избирательного участка и проверки избирательных списков выяснилось, что по этим спискам не были подведены итоги.

- Мы подали требование, чтобы нам предъявили списки. Нам в течение четырех часов отказывали в этом. Когда один список все-таки попал к нам на руки, оказалось, что в нем не подведены итоги, а записи сделаны карандашом. Были вбросы и мы полагаем, чтобы все сошлось, они просто подгоняли цифры, а потом планировали эти цифры вписать в эти избирательные списки, - рассказал ЗАКС.Ру Куликов.

Так и не договорившись с кандидатами и наблюдателями по поводу списков, члены комиссии начали вскрытие урн, продолжил координатор. Внутри, по его словам, было обнаружено несколько пачек вероятно вброшенных бюллетеней. «Яблочники» отложили их в сторону и привлекли сотрудницу полиции для их охраны. Председатель и несколько членов УИК при этом ушли, а один из оставшихся членов комиссии в какой-то момент попытался унести с участка избирательные листы.

- Мы его поймали, остановили, отдали пакет сотруднику полиции, чтобы он охранял. Минут через 10-15 к нам на проверку зашел начальник 27 отдела полиции. В его присутствии к нам вломились два здоровых мужчины. Они целенаправленно шли к этому пакету, схватили этот пакет, девушка-полицейский и начальник полиции пытались их как-то удержать, они оказали сопротивление и ушли с участка с этим пакетом, со списками избирателей, - продолжил Куликов.

Похитителям удалось скрыться на автомобиле Range Rover. А в помещение УИК через какое-то время приехали сначала экипированные росгвардейцы, а после начальник комиссии.

- Мы вызвали председателя ТИК № 23 Михаила Левина. Приехал он, глава муниципалитета Михаил Черепанов и кто-то из районной администрации. Они все выяснили, потом забрали председателя и секретаря с документацией, которая брошенная осталась, и уехали в ТИК. А нам сказали писать жалобу, - сообщил Куликов.

Кандидаты пишут жалобы и заявление в полицию.  

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