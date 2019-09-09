Обработано 88,38% протоколов УИК: У Беглова 64,6% голосов

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов губернатора Петербурга по состоянию на 6:00 9 сентября.

По итогам обработки 88,38% протоколов участковых избиркомов врио губернатора Александр Беглов набирает 645 тысяч голосов избирателей, что составляет 64,6%.

Представительница "Справедливой России" Надежда Тихонова все еще удерживает второе место с 16,88% голосов поддержки.

Третий кандидат Михаил Амосов получил 15,88% галочек в бюллетенях.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.