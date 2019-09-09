Обработано 88,38% протоколов УИК: У Беглова 64,6% голосов

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов губернатора Петербурга по состоянию на 6:00 9 сентября.
По итогам обработки 88,38% протоколов участковых избиркомов врио губернатора Александр Беглов набирает 645 тысяч голосов избирателей, что составляет 64,6%.
Представительница "Справедливой России" Надежда Тихонова все еще удерживает второе место с 16,88% голосов поддержки.
Третий кандидат Михаил Амосов получил 15,88% галочек в бюллетенях.
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