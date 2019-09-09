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6:10

Обработано 88,38% протоколов УИК: У Беглова 64,6% голосов

фото ЗакС политика Обработано 88,38% протоколов УИК: У Беглова 64,6% голосов

Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги выборов губернатора Петербурга по состоянию на 6:00 9 сентября. 

По итогам обработки 88,38% протоколов участковых избиркомов врио губернатора Александр Беглов набирает 645 тысяч голосов избирателей, что составляет 64,6%. 

Представительница "Справедливой России" Надежда Тихонова все еще удерживает второе место с 16,88% голосов поддержки.

Третий кандидат Михаил Амосов получил 15,88% галочек в бюллетенях.  

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:34    
10:27. Явка по России ничем не отличается от Питера, так как россиянам эти буржуазные выборы тотально опротивели!!!!!!!!!!!! Потому надо возвращать советскую избирательную систему или устанавливать в России диктатуру с вертикалью умных, честных, социально ориентированных чиновников!

10:27    
"Победителю" в пору рыдать, петербуржцы не пришли  за него голосовать.

10:26    
9:29. У ничтожества Навального по определению НИКАКОЙ стратегии быть не может...Беглова же надо поздравить с победой прежде всего над прозападной мразью и пожелать ему успехов в руководстве нашим любимым городом!

9:29    
Утрись, Саша, в Москве сыграла стратегия Навального. В частности, в Мосгордуму снова вернулось Яблоко. КПРФ победила в своих округах едросов при поддержке "умного голосования". Беглов победил на нечестных выборах с подставными кандидатами, которые только имитировали ведение своей избирательной кампании. И особенно, благодаря бегству Бортко. На кампанию Беглова потрачено столько средств и административных сил, что можно было избрать двух нормальных губернаторов. По муниципалитетам увеличивает своё присутствие разнообразная оппозиция.

8:40    
А теперь надо удалить голоса военных кадетов и дачных участков.

7:10   Саша  
Прогноз на победу Беглова в первом туре с 60% я дал ещё в самом начале избирательной кампании, который полностью оправдался! Все попытки прозападной "пятой колонны" по дискредитации бывшего работника ОК КПСС провалились с треском, что замечательно! В целом по России на выборах 8 сентября каких-то особых сенсаций не произошло! Чего только стоят 16 побед представителей партии власти на губернаторских выборах во всех 16 регионах, где проходили выборы...Но кое-что есть...Например, тотальная победа ЛДПР на всех уровнях выборов в Хабаровском крае, 14(!!!!) кандидатов от КРПФ в Мосгордуму стали депутатами, хорошо выступила КПРФ в Крыму, Севастополе и тд. Красные идут?

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