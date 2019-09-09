Выпускница «Фабрики звезд» Михальчик проходит в муниципальный совет Сергиевского

Певица Юлия Михальчик, известная по телепроекту «Фабрика звезд», вошла в петерку лидеров по седьмому округу МО «Сергиевское» и может стать муниципальным депутатом.

Согласно данным ГАС «Выборы», за звезду проголосовали 118 жителей муниципалитета. На выборы она пошла как самовыдвиженка.

По данным, представленным на сайте Горизбиркома, на свою предвыборную кампанию Михальчик израсходовала 5 860 рублей. Такой же порядок трат был и у большинства других кандидатов.

ЗАКС.Ру так и не смог добиться у певицы и ее представителей комментариев на тему планов работы Михальчик в сергиевском совете.

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