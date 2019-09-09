Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

9:12

Неизвестный облил зеленкой Александра Шуршева

фото ЗакС политика Неизвестный облил зеленкой Александра Шуршева

В Петербурге неизвестный мужчина облил зеленкой кандидадта в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Александра Шуршева. Об этом Шуршев сообщил ЗАКС.Ру.

Утром 9 сентября глава петербургского штаба Навального ждал в территориальной избирательной комиссии в администрации Адмиралтейского района, когда с результатами выборов будут приходить УИКи.  По словам Шуршева, он вышел за кофе из администрации и тогда неизвестный облил его зеленкой.   

- На светофоре проходящий человек чем-то брызнул мне в лицо. Позже я понял, что это зеленка, - рассказал Шуршев.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


10:27    
10-06  +100500 !!!

10:06    
Ой, голубого в зеленого покрасили!

9:40    
Да, видно Смакотин проиграл выборы. Саша, будь очень осторожен, так как Смакотин очень мстительный тип.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:31 Миненко: Выборы прошли при минимальном количестве нарушений

11:06 В день выборов за незаконную агитацию к ответственности были привлечены несколько петербуржцев

10:35 Глава Совета по правам человека: Выборы прошли нормально

10:10 Муниципал: Председатель УИК 59 при подсчете голосов зачитывает фамилии тех, за кого не стоит галочка

9:36 На выборах в Мосгордуму из 45 мест 20 достанется оппозиции; глава столичных единороссов не прошёл   3

9:12 Муниципал: Неизвестный облил зеленкой Александра Шуршева   3

9:06 После обработки 95% протоколов Беглов набирает 64,58% голосов избирателей   2

7:01 Муниципал: Выпускница «Фабрики звезд» Михальчик проходит в муниципальный совет Сергиевского

6:25 Муниципал: Кандидаты от Партии Роста заявили о переписывании результатов на участке в МО «Пороховые»   2

6:10 Обработано 88,38% протоколов УИК: У Беглова 64,6% голосов   6

5:44 Муниципал: В МО «Купчино» неизвестные скрылись на Range Rover с избирательными списками

5:07 Эсеры хотят отменить итоги выборов в Коломягах

4:53 Беглов пока остается на уровне 64,43% поддержки избирателей

4:44 Муниципал: Вавилина победила на выборах в МО «Гавань»   1

4:37 Муниципал: Глава штаба Навального в Петербурге лидирует на УИК 61

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru