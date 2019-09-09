На выборах в Мосгордуму из 45 мест 20 достанется оппозиции; глава столичных единороссов не прошёл

Центризбирком закончил обработку 99,47% протоколов на выборах в Московскую городскую думу: из 45 мест в столичном парламенте 20 достанутся оппозиционным кандидатам, в то числе, 13 - коммунистам, 4 - "яблочникам" (среди них Сергей Митрохин и Дарья Беседина) и одно - эсеру.

Дважды герой расследования Алексея Навального, руководитель московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский, принимавший участие в выборах как самовыдвиженец, проиграл и в думу не прошёл. Поражение потерпела и проректор ВШЭ Валерия Касамара.

"Пожалуй, самые эмоциональные и реально конкурентные за всю последнюю историю. В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов. Страсти были нешуточные. В результате, дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту", - прокомментировал прошедшее электоральное событие мэр Сергей Собянин.

Предложивший стратегию "Умного голосования" Навальный результатами тоже остался доволен.