Председатель УИК 59 при подсчете голосов зачитывает фамилии тех, за кого не стоит галочка

На территории участковой избирательной комиссии 59 (округ "Екатерингофский") местная председатель - Денисова Наталья - при подсчете голосов зачитывает с бюллетеней фамилии кандидатов, за которых не стоит отметки в протоколе, сообщил наблюдатель Егор Вяткин у себя в Twitter.

"Наша председатель нагло фальсифицировала выборы, читая не те фамилии с бюллетеня. Я раз 15 поймал ее на том, что пропускала Александра Шуршева и других кандидатов", - пожаловался активист.

В то же время самого Шуршева, напомним, сегодня неизвестный облил зеленкой.

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