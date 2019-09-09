Глава Совета по правам человека: Выборы прошли нормально

Руководитель президентского Совета по правам человека Михаил Федотов уведомил общественность, что, как ему известно, выборы в регионах России, прошедшие накануне, 8 сентября, не омрачились аномальным количеством эксцессов и фальсификаций. О некоторых недостатках, отметил он, обязательно будет доложено Владимиру Путину.

Электоральный процесс охватил 85 регионов РФ.

"На мой взгляд, судя по предварительным докладам наших мониторинговых рабочих групп, которые работали в единый день голосования, в полутора десятков регионов, выборы прошли нормально", - заявил Федотов в комментарии РИА "Новости".

Проблемы, бесспорно, имеются, однако все они решаемы и обязательно будут учтены в будущем.

"Все это отразится в докладе президенту", - заключил глава СПЧ.

Добавим, в Петербурге выборы традиционно прошли не столь гладко. Стоит напомнить хотя бы о том, что в Купчино постоянно с участков "воровали" урны для голосования.