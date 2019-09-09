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12:42

Турчак назвал достойным результат "Единой России" на выборах в Мосгордуму

фото ЗакС политика Турчак назвал достойным результат "Единой России" на выборах в Мосгордуму

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает достойным результат единороссов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».

Из 26 представленных кандидатов победу одержали 19. По словам Турчака, по итогам выборов единороссы могут получить 25 мандатов из 45 в Мосгордуме, став большинством.

Ранее стало известно, что, по предварительным итогам, 13 мест достанутся кандидатам от КПРФ, 4 – представителям «Яблока», в том числе Сергею Митрохину, и одно – кандидату от «Справедливой России». Проиграл выборы глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский, не прошла в думу и проректор ВШЭ Валерия Касамара.

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13:28    
13:06 Не будут. По опыту питерского закса пройдут переговоры, в состав рабочих органов включат оппозиционных депутатов и, если будет достигнуто пакетное соглашение, то часть постов уйдёт оппозиции. Если нет, то вся активность новых депутатов будет направлена на протестные действия, со всеми вытекающими последствиями.

13:10    
Вся власть, все важнейшие посты в Мосгордуме будут принадлежать "ЕР", потому Турчак в принципе прав!

12:56    
А что ему ещё остаётся?

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