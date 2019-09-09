Турчак назвал достойным результат "Единой России" на выборах в Мосгордуму

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает достойным результат единороссов на выборах в Мосгордуму, передает «Интерфакс».

Из 26 представленных кандидатов победу одержали 19. По словам Турчака, по итогам выборов единороссы могут получить 25 мандатов из 45 в Мосгордуме, став большинством.

Ранее стало известно, что, по предварительным итогам, 13 мест достанутся кандидатам от КПРФ, 4 – представителям «Яблока», в том числе Сергею Митрохину, и одно – кандидату от «Справедливой России». Проиграл выборы глава московского отделения «Единой России» Андрей Метельский, не прошла в думу и проректор ВШЭ Валерия Касамара.