Миненко: На "дачных" участках проголосовали 43 тысячи человек

Как сообщил руководитель Городской избирательной комиссии Виктор Миненко, согласно поступившей ему информации, в голосовании за губернатора на "дачных" участках в Ленинградской и Псковской областях поучаствовали 43 тысячи граждан, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Добавим, минувшим вечером стало известно, что на выборах градоначальника в Псковской и Ленинградской областях процент явки оказался значительно выше, чем в общей по городу - по состоянию на 18:00 8 сентября она составила 50% и 64% соответственно.

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