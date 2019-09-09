Прокурор Москвы подал в суд на Навального и ряд оппозиционеров

Прокурор Москвы подал в Черемушскинский суд столицы иск к Алексею Навальному, ряду сотрудников ФБК и оппозиционерам, обратило внимание «МБХ медиа».

Среди ответчиков, кроме Навального, - сотрудники ФБК Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь, глава штаба Навального в Москве Олег Степанов, ведущий «Навальный Live» Владимир Милов, незарегистрированные кандидаты в Москгордуму Александр Соловьев и Илья Яшин.

Суд зарегистрировал иск 4 сентября, спустя пять дней он был оставлен без движения. Суть иска не уточняется, пресс-секретарь суда Ирэна Козаева сообщила, что истец требует взыскания денег. Иск оставлен без движения до 23 сентября.

Ранее в суды массово поступали иски к Яшину, Жданову, Навальному, Соловьеву, Степанову и другим в связи с организацией массовых акций протестов в Москве. Иска о возмещении ущерба подавали ГБУ «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги», ресторана «Армения» и таксомоторной компании «М Такси коммуникации», московский метрополитен. Их общая сумма превысила 14 млн рублей.