Андрей Пивоваров о мунвыборах: Фальсификации по всем округам, попытки удалить наблюдателей, стянуть пересчет

Координатор движения "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров в беседе с "МБХ медиа" посетовал на ужасную организацию выборов муниципальных депутатов Петербурга.

"Фальсификации по всем округам, попытки удалить наблюдателей, стянуть пересчет. Я сейчас нахожусь на МО „Морские ворота“, мы только сейчас закончили подсчет. Начали мы подсчет муниципальных выборов в районе 10 утра. Напомню, что выборы закончились в восемь вечера в воскресенье. Я рассматриваю это как тактику изматывания и, видимо, попытку такой фальсификации", - негодует Пивоваров.

Повсеместно распространена практика неввода в систему ГАС "Выборы" результатов оппозиционных кандидатов, которые лидируют на выборах.

"Люди уходят с участков, комиссии уезжают, но данные не вводятся. Соответственно, уже на этом моменте уже начались переписки. Мы имеем "Пороховые", где человек, набравший 108 голосов на одном из УИКов, в ГАС "Выборы" имеет восемь, то есть 100 голосов его были переписаны. Такие факты достаточно много где встречаются, и фальсификации на этапе подсчет голосов имеют массовый характер. У людей крадется победа", - подытожил Пивоваров.

8 сентября в Петербурге одним запомнился аномальным надомным голосованием, погонями за "Ягуаром" и Land Rover в Купчино, "зелеными человечками" на Васильевском острове. В то же время другим - спокойствием на грани со скукой. На данный момент избирательные комиссии завершают подсчеты голосов. Накануне ЗАКС.Ру опросил представителей разных политических партий и движений, наблюдателей и члена Горизбиркома об итогах единого дня голосования в Северной столице.

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