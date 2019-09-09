Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

13:32

Председатель скандального ИКМО “Гагаринское” Цхададзе избрался депутатом в “Звездном”

фото ЗакС политика Председатель скандального ИКМО “Гагаринское” Цхададзе избрался депутатом в “Звездном”

Депутатом муниципального совета МО “Звездное” станет руководитель избирательной комиссии МО “Гагаринское” Алекси Цхададзе, в июне участвовавший в схеме намеренной задержки приема документов от выдвиженцев с помощью “фейковой” очереди.

По данным на 6-39 утра, опубликованным в системе ГАС “Выборы”, Цхададзе получил 2526 голосов избирателей и попал в первую пятерку кандидатов по первому округу. У его ближайшего преследователя 894 голоса. Цхададзе избрался в совет по спискам ЛДПР.

Напомним, корреспондент ЗАКС.Ру нанялся в группу “фейковых” кандидатов, которые за деньги занимали места в очереди муниципалитета “Гагаринское”. Цхададзе принимал у них документы и был в курсе махинации. На вопрос корреспондента, не боится ли он, что его посадят, Цхададзе ответил, что ничего “такого” не совершает и вскоре пожаловался, что засыпает от безделья.

Позже Горизбирком обратился в прокуратуру с просьбой проверить информацию, изложенную в материале ЗАКС.Ру, а один из незарегистрированных Цхададзе подал заявление в полицию. Однако никаких наказаний не последовало.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:55    
Ну, я на фейсбук написала уже, как он избрался. Например, по УИК 1329 слили Асташову из ЛДПР и Есионову из бывшего состава МО от ЕдРа. Вероятно, они там сами договорились, кто будет "проходным". А всё дело в маленьких махинациях:
 
ФИО Кандидата Введено в ГАС Фактические результаты по подсчётам бюллетеней
ВСЕГО в урнах 926 487  (1400 получено УИК, 922 погашено, 26 брак, на дому 9)
Асташова 65 210
Владимиров 423 188
Глазунова 505 179
Денисов        390     115
Есионова 150 144
Костерин 46 51
Морозов       219      98
Немешев        79      118
Разживин 62 161
Резвухин 60 120
Цхададзе 287 107
Ширяев        91      64

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:15 В Британии снимут сериал о жизни экс-полковника ФСБ Александра Литвиненко

15:57 В Москве хотят провести два новых митинга 21-22 сентября

15:42 Муниципал: В Центральном районе не вводят итоги голосования в ГАС «Выборы»

15:37 Медведев назвал Беглова избранным губернатором до итогов выборов   1

15:05 К Гостиному двору пригнали автозаки, полицию и ОМОН

14:53 Муниципал: "Яблоко" и "СР" требуют немедленного обнародования результатов муниципальных выборов   1

14:46 Муниципал: В новый состав МО "Ульянка" попал участник экодвижения

14:16 Глава столичной ЕР связал проигрыш на выборах в Мосгордуму с расследованием Навального   1

13:58 Активисты сообщили об очереди за "вознаграждением за голосование" на Новосмоленской набережной

13:37 Памфилова - Миненко: Если сегодня подведете итоги голосования, пеняйте на себя   3

13:32 Муниципал: Председатель скандального ИКМО “Гагаринское” Цхададзе избрался депутатом в “Звездном”   1

13:12 Муниципал: Андрей Пивоваров о мунвыборах: Фальсификации по всем округам, попытки удалить наблюдателей, стянуть пересчет

13:02 Прокурор Москвы подал в суд на Навального и ряд оппозиционеров   4

12:42 Турчак назвал достойным результат "Единой России" на выборах в Мосгордуму   3

12:42 Миненко: На "дачных" участках проголосовали 43 тысячи человек

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru