Памфилова - Миненко: Если сегодня подведете итоги голосования, пеняйте на себя

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова строжайше наказала своему коллеге, главе Горизбиркома Виктору Миненко не спешить публиковать окончательные данные по голосованию в Петербурге, информирует ТАСС.

"Если вы [Миненко] сегодня подведете итоги голосования, в том числе по выборам губернатора, то пеняйте на себя. Разберите все жалобы, мы подключимся, если надо. Мы должны подойти к подведению итогов в полной уверенности в том, что со всем разобрались, и никакой тени сомнения быть не должно", - предупредила председатель ЦИК.

Добавим, наблюдатели - в основном, в Центральном и Фрунзенском районах - продолжают жаловаться на фальсификацию результатов голосования. Накануне, например, активисты гонялись за "Ягуаром" и Land Rover в Купчино, похитившим урны для надомного голосования; сегодня поступили жалобы из МО "Нарвский округ", в МО "Балканский" экс-полицейский из Донбасса силой пытался попасть с ящиком с бюллетенями в помещение УИК после его закрытия.

В свою очередь Миненко уверен, что нарушения на выборах были минимальными.

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