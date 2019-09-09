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14:16

Глава столичной ЕР связал проигрыш на выборах в Мосгордуму с расследованием Навального

фото ЗакС политика Глава столичной ЕР связал проигрыш на выборах в Мосгордуму с расследованием Навального

Председатель столичного отделения "Единой России" Андрей Метельский, проигравший в 15-м округе на выборах в Мосгордуму представителю КПРФ Сергею Савостьянову, полагает, что поражение - результат антикоррупционных изысканий ФБК Алексея Навального. На выборах он участвовал в статусе самовыдвиженца.

"Да, я думаю, так и есть, расследование повлияло на результаты, серьезно повлияло — это определенная тактика борьбы. Выборы прошли, прошли в конкурентной борьбе, было много переживаний, интриг, грязи, тем не менее они прошли в соответствии с действующим законодательством. Выборы прошли честно. Избиратель видит другие приоритеты, других кандидатов. Будем работать над ошибками, жизнь продолжается", - цитирует заявление Метельского "Русская служба Би-би-си".

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что для партии поражение Метельского - неприятность, однако лишать его поста никто не станет. Метельский, по его словам, - опытный боец.

Ранее единоросс подал на Навального в суд.

1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей депутату Мосгордумы Метельскому и его семье недвижимости. В частности, Навальный с соратниками утверждают, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. "Коррупционная схема", считают в ФБК, проста: Метельский оформляет всю недвижимость на мать, сына и друга Петра Ивановского, который работает его советником в Мосгордуме.

Позднее, 29 августа, в ФБК вышло новое изыскание, в котором утверждается, что в 2015 году Метельский, будучи госслужащим, через некое подставное лицо приобрел столичную компанию "Альпин" - дилера мотоциклов Yamaha. Компания зарегистрирована на имя друга и советника народного избранника Петра Ивановского.

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14:40    
Турчак хотел "жахнуть всех", а "жахнули" в Москве его Метельского.

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