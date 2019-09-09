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15:05

К Гостиному двору пригнали автозаки, полицию и ОМОН

фото ЗакС политика К Гостиному двору пригнали автозаки, полицию и ОМОН

У Гостиного двора стоит полицейская спецтехника, передает корреспондент ЗАКС.Ру. На этом месте активисты часто проводят одиночные пикеты.

Замечаны два автобуса полиции, автобус ОМОН, небольшой полицейский грузовик и пассажирский автобус. В этом транспорте сидят правоохранители. Вдоль Гостиного двора ходит сотрудник Росгвардии со служебной собакой. 

Также автобусы ОМОН замечены на Марсовом поле. Еще ряд спецтехники видели на Исаакиевской площади и на площади Островского.

8 сентября в Петербурге прошли выборы губернатора и депутатов муниципальных образований. Либертарианская партия пыталась согласовать митинг после выборов на 9 сентября, но Смольный отказал им, и акцию решили не проводить. На 10 сентября согласован еще один подобный митинг. 


Фото: Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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