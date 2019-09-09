В Москве хотят провести два новых митинга 21-22 сентября

Член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева подала в мэрию столицы две заявки на митинг против насилия на 21 сентября и на шествие в поддержку политзаключенных 22 сентября. Заявки опубликованы в Facebook.

21 сентября Вихарева собирается провести митинг против насилия и политического преследования граждан на 100 тысяч человек. Она просит согласовать акцию на внешней стороны проспекта Сахарова.

22 сентября планируется провести шествие на 10 тысяч человек за прекращение уголовных и административных преследований, освобождение политзаключенных и обеспечение свободы мирных собраний. Предлагаемый маршрут – по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретинскому бульвару до проспекта Сахарова.