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15:57

В Москве хотят провести два новых митинга 21-22 сентября

фото ЗакС политика В Москве хотят провести два новых митинга 21-22 сентября

Член политсовета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева подала в мэрию столицы две заявки на митинг против насилия на 21 сентября и на шествие в поддержку политзаключенных 22 сентября. Заявки опубликованы в Facebook.

21 сентября Вихарева собирается провести митинг против насилия и политического преследования граждан на 100 тысяч человек. Она просит согласовать акцию на внешней стороны проспекта Сахарова.

22 сентября планируется провести шествие на 10 тысяч человек за прекращение уголовных и административных преследований, освобождение политзаключенных и обеспечение свободы мирных собраний. Предлагаемый маршрут – по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретинскому бульвару до проспекта Сахарова.

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16:23    
Опять ребятам из ОМОНа будет возможность руки размять, дубинками по дурным башкам постучать! Такие тренинги нужны для совершенствования боевой подготовки и развития навыков в подавлении бунтов прозападных мразей!

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