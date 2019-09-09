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16:15

В Британии снимут сериал о жизни экс-полковника ФСБ Александра Литвиненко

фото ЗакС политика В Британии снимут сериал о жизни экс-полковника ФСБ Александра Литвиненко

Английская телевизионная корпорация ITV собирается снять сериал о жизни бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, погибшего в Лондоне от отравления радиоактивным изотопом, делится The Guardian

Роль Литвиненко досталась актеру Дэвиду Теннанту, известному благодаря роли Доктора в сериале "Доктор Кто". Сценарий к сериалу написал Джордж Кей, в его основу лег британский документальный фильм 2017 года "Hunting the KGB Killers". 

Напомним, бывший сотрудник спецслужб Александр Литвиненко эмигрировал из РФ в 2001 году после того, как в его отношении возбудили несколько уголовных дел. В Британии он получил политическое убежище. Экс-силовик умер в 2006 году от отравления радиоактивным полонием-210. По официальной версии Скотленд-Ярда, вещество было подмешано в чай Литвиненко бывшим коллегой Андреем Луговым, депутатом Госдумы, и бизнесменом Дмитрием Ковтуном, ранее служившим в ГРУ.

Литвиненко является соавтором книги "ФСБ взрывает Россию", в которой обвинял российских силовиков в организации взрывов жилых домов в Москве и других терактов.

Отметим, суд в Лондоне объявил Лугового и Ковтуна отравителями Литвиненко. В постановлении отмечалось, что "операция ФСБ по убийству Литвиненко была, возможно, одобрена господином Патрушевым, а также президентом [Владимиром] Путиным".

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