Победа Александра Беглова на выборах губернатора Петербурга свидетельствует о поддержке жителями города курса президента России Владимира Путина, считает политолог, ректор Ленинградского областного университета имени А.С.Пушкина Станислав Еремеев.

- Это были референтные выборы по поддержке Владимира Путина и его сторонника в Санкт-Петербурге, - заявил Еремеев во время пресс-конференции 9 сентября.

Он также отметил, что штаб Беглова в начале его предвыборной кампании "наделал" несколько шагов, которые не способствовали росту популярности кандидата. Позже, по его словам, была проведена работа над ошибками, и избирателям больше стали демонстрировать "личностные особенности" врио губернатора.

Кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова опередила выдвиженца от "Гражданской платформы" Михаила Амосова благодаря общественному запросу на новые лица в политике, а также грамотным акцентам в избирательной кампании, в частности, упором на экологию, предполагает политолог.

Сергей Еремеев

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