СМИ: Путин уволил руководителей одного из подразделений СКР в Петербурге

Владимир Путин снял с занимаемых должностей руководителей Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, пишет "Фонтанка", ссылаясь на подписанный главой государства указ № 425. Документ на данный момент не опубликован.

Так, по информации издания, своего поста лишился начальник ведомства Сергей Сазин. Вместе с ним упразднен и его заместитель - полковник Виктор Белостоцкий.

Сазин назначен главой следственного управления СКР по Ленинградской области. Данных о дальнейшей карьере его зама нет.