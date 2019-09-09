Суд прекратил дело в отношении автора плаката "Пудинг ЛОР"

Куйбышевский суд Петербурга прекратил дело в отношении активиста Алексея Соловьева из-за плаката «Пудинг ЛОР» в связи с отсутствием состава правонарушения, передает «МБХ медиа».

По словам правозащитника Динара Идрисова, Соловьев 24 июня проводил одиночное пикетирование в разрешенном месте с разрешенной форме. В тот день у Гостиного двора прошли пикеты в поддержку фигурантов политических дел.

На суде Соловьев заявил, что не ожидал такого резонанса из-за своего дела. «Я просто вышел с одиночным пикетом, но при этом был солидарен с людьми, которые участвовали в пикете и с теми, кого посадили», - сказал Соловьев. Активист пояснил, что полицейские проверяли его документы, а затем предъявили участие в антиправительственном пикете, с чем Соловьев не согласился.

23 июня у Гостиного двора примерно полтора десятка оппозиционных активистов подняли фотографии политических заключенных: лидеров протестов в Ингушетии, фигурантов «пензенского дела», арестованных участников «Открытой России» и других. В ходе акции задержали трех человек. Один из них достал плакат с политическим лозунгом, другой «заковал» себя в деревянные колодки, третьим был Соловьев, который привлек внимание полиции абсурдистским лозунгом.