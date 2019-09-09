Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

17:25

Суд прекратил дело в отношении автора плаката "Пудинг ЛОР"

фото ЗакС политика Суд прекратил дело в отношении автора плаката "Пудинг ЛОР"

Куйбышевский суд Петербурга прекратил дело в отношении активиста Алексея Соловьева из-за плаката «Пудинг ЛОР» в связи с отсутствием состава правонарушения, передает «МБХ медиа».

По словам правозащитника Динара Идрисова, Соловьев 24 июня проводил одиночное пикетирование в разрешенном месте с разрешенной форме. В тот день у Гостиного двора прошли пикеты в поддержку фигурантов политических дел.

На суде Соловьев заявил, что не ожидал такого резонанса из-за своего дела. «Я просто вышел с одиночным пикетом, но при этом был солидарен с людьми, которые участвовали в пикете и с теми, кого посадили», - сказал Соловьев. Активист пояснил, что полицейские проверяли его документы, а затем предъявили участие в антиправительственном пикете,  с чем Соловьев не согласился.

23 июня у Гостиного двора примерно полтора десятка оппозиционных активистов подняли фотографии политических заключенных: лидеров протестов в Ингушетии, фигурантов «пензенского дела», арестованных участников «Открытой России» и других. В ходе акции задержали трех человек. Один из них достал плакат с политическим лозунгом, другой «заковал» себя в деревянные колодки, третьим был Соловьев, который привлек внимание полиции абсурдистским лозунгом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:45 Депутата от "ЕР" в Мордовии оштрафовали за совет "засунуть в задницу" резолюцию местных жителей

19:36 Муниципал: ИКМО Центрального района могут собраться для подведения итогов мунвыборов вечером 9 сентября

19:30 Муниципал: Член УИК в МО «Озеро Долгое» рассказал о попытке снизить результаты кандидатам от «умного голосования»

19:11 Суд арестовал обвиняемого в нападении на дом Памфиловой

19:11 Муниципал: Мундепами по округу №242 МО "Лиговка-Ямская" стали пять самовыдвиженцев

18:48 Муниципал: Кандидатка в мундепы "Финляндского округа" пожаловалась на фальсификацию в пользу соперницы от ЕР

18:34 Муниципал: В МО "Морские ворота" спустя сутки после закрытия участков считают голоса избирателей

18:18 Петербургским фигурантам дела «Сети»* продлили арест до 11 декабря

18:10 Шишлов просит Памфилову и Миненко изучить фальсификации на выборах в Петербурге

17:48 В "Яблоке" заявили о победе на выборах в Мурино

17:34 Муниципал: Кандидаты от "Единой России" требуют отменить выборы в ИКМО "Смольнинское"   1

17:30 Глава предвыборного штаба Жданова Золотаревский вышел из спецприёмника

17:25 Суд прекратил дело в отношении автора плаката "Пудинг ЛОР"

17:00 СМИ: Путин уволил руководителей одного из подразделений СКР в Петербурге

16:36 Шишкина: Машины ОМОНа по городу говорят, что выборы не окончены

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru