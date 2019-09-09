Глава предвыборного штаба Жданова Золотаревский вышел из спецприёмника

Руководитель предвыборного штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова Борис Золотаревский освободился после 30 суток административного ареста, рассказал "МБХ медиа" координатор столичного штаба Алексея Навального Олег Степанов.

Золотаревскому повезло - правоохранители на стали задерживать его вновь, как это случалось ранее с другими вышедшими оппозиционерами.

Напомним, соратника Жданова задержали после его выступления на согласованном митинге в Москве за честные выборы: со сцены он призвал собравшихся "мирно прогуляться" после акции. Перед этим МВД грозилось заводить уголовные дела в отношении тех, кто согласится на подобное.

Митинг на проспекте Сахарова, прошедший 10 августа, по данным проекта "Белый счетчик", собрал около 50 тысяч человек. Вняв призыву Золотаревского, некоторые москвичи все же отправились на "прогулку": в результате в автозаки попали более 250 человек.