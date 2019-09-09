Кандидаты от "Единой России" требуют отменить выборы в ИКМО "Смольнинское"

Кандидаты в муниципальные депутаты от "Единой России" МО "Смольнинское" 9 сентября 2019 года обратились в Центральный районный суд с требованием отменить результаты выборов, сообщил ЗАКС.Ру член избирательной комиссии с правом решающего голоса Денис Михайлов.

По словам Михайлова, он пытался получить протокол голосования в ИКМО "Смольнинское".

- Практически всё ИКМО у нас сбежало. Результаты голосования в ГАС "Выборы" не вводят. Протокол голосования отказались предоставлять под предлогом, что их нет. Одна из членов комиссии сказала, что все протоколы находятся в суде. Поступила информация, что в Смольнинский районный суд поступили иски об аннулировании итогов выборов, - рассказал Михайлов.

По его словам, информации о заседании в открытом доступе нет.

Ранее партии "Яблоко" и "Справедливая Россия" потребовали немедленного обнародования результатов муниципальных выборов. Представители партий отметили, что в многих муниципалитетах Петербурга ИКМО до сих пор отказываются вводить данные об итогах голосования в систему под предлогом технических проблем.