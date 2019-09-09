В "Яблоке" заявили о победе на выборах в Мурино В Муринском городском поселении Ленобласти по результатам подсчетов голосов на муниципальных выборах представители «Яблока» заняли 13 из 20 возможных мест в муниципальном совете, сообщили представители ленобластного отделения партии. В округе № 1 избраны активисты «Яблока» Татьяна Хуторная, Дмитрий Кузьмин, Ринат Джамбулатов, Алексей Никифоров, Антон Ракитин, в округе №2 - Александр Баркевич, Екатерина Григорьева, Михаил Игнатьев, Антон Харзин, в округе №3 - Елена Дмитриева, Сергей Амельченко, Ольга Кадурина, Антон Попов. Мурино – крупный город в Ленобласти на границе с Петербургом с населением около 50 тысяч человек. Большая часть живущих в жилых комплексах там работают в Петербурге. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен