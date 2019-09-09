Шишлов просит Памфилову и Миненко изучить фальсификации на выборах в Петербурге

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов направил обращения на имя главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и руководителя ГИК Виктора Миненко с просьбой принять меры скорейшего реагирования для устранения нарушений, выявленных на выборах губернатора Петербурга.

В частности, Шишлов настаивает на проверке соблюдения принципа непрерывности подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями Центрального района.

Сам омбудсмен и его помощники обнаружили вбросы и попытки вбросов бюллетеней на территориях УИК, уличили в голосовании граждан, не имеющих прописки в Петербурге; отметили факты нападения на членов комиссий, нарушения процедуры надомного голосования, наличие в списках "мертвых душ"; увидели признаки "каруселей", а также отстранение членов избирательных комиссий с правом решающего и совещательного голоса через суд - например, во Фрунзенском районе.

Сегодня Памфилова наказала Миненко итоги выборов не подводить, а разобраться и устранить все выявленные во время голосования нарушения.

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