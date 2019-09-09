Суд арестовал обвиняемого в нападении на дом Памфиловой

Басманный суд Москвы арестовал уроженца Казахстана Бахыта Карабалаева до 6 ноября по обвинению в разбойном нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову, передает «МБХ медиа».

Ранее Следственный комитет предъявил Карабалеву обвинение в разбое. Он признал вину, сказав, что выбрал своей целью случайный дом неподалеку от места его ночлега. Мужчина утверждает, что не знал, что в этом доме живет Памфилова.

На Памфилову напали в ее доме в ночь на 6 сентября. По предварительным данным, она застала злоумышленника на террасе, когда собиралась впустить дом гулявшего по участку кота. Сообщалось, что главу ЦИК несколько раз ударили электрошокером – преступник забыл его включить. Возбуждено уголовное дело о разбое с незаконным проникновением в дом.

Сама Памфилова 6 сентября приняла участие в международной конференции и сообщила, что с ней «все нормально».