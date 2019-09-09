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Муниципал

19:11

Мундепами по округу №242 МО "Лиговка-Ямская" стали пять самовыдвиженцев

фото ЗакС политика Мундепами по округу №242 МО "Лиговка-Ямская" стали пять самовыдвиженцев

Избирательная комиссия МО "Лиговка-Ямская" 9 сентября объявила итоги выборов в округе №242. Решение избиркома опубликовали "Объединенные демократы" в социальных сетях. 

Впервые депутатами муниципального совета стали Михаил Шабалкин (370 голосов, самовыдвиженец), Александра Изотов (350 голосов, самовыдвиженец), Амир Ромашкин (290 голосов, самовыдвиженец). 

Вновь избраться в муниципальный совет удалось Наталье Журавлевой (305 голосов, самовыдвиженец) и Сергею Ильину (300 голосов, самовыдвиженец). В 2014 году Журавлева и Ильин стали муниципальными депутатами МО "Лиговка-Ямская" от "Единой России". 

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