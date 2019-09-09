ИКМО Центрального района могут собраться для подведения итогов мунвыборов вечером 9 сентября

Избирательные комиссии муниципальных образований Центральных районов намерены собраться для подведения итогов выборов вечером 9 сентября. Об этом ЗАКС.Ру сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский со ссылкой на информацию от главы Центрального района Максима Мейксина.

По словам Вишневского, распоряжение собраться 9 сентября поступило от Центральной избирательной комиссии. Депутат считает, что это произошло благодаря обращениям кандидатов в мундепы и различных политиков в избиркомы.

- Значит, наши жалобы действуют, - заявил Вишневский.

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