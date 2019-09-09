Слабунова обратилась в ЦИК, СК и прокуратуру из-за отказа ИКМО вводить результаты выборов

Руководитель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова 9 сентября обратилась в Центральную избирательную комиссию, следственный комитет и прокуратуру с требованием принять меры в отношении петербургских избиркомов, которые отказываются вносить результаты выборов в ГАС "Выборы", сообщает пресс-служба "Яблока".

По словам Слабуновой, участковые избирательные комиссии передали итоги выборов в избиркомы, которые не вносят данные в ГАС "Выборы" якобы из-за сбоя в работе системы.

ИКМО "Смольнинское" оказалось в числе нескольких муниципалитетов, которые спустя сутки с момента окончания голосования не ввели информацию об итогах выборов. Оппозиция уверена, что избиркомы отказываются вносить результаты, чтобы переписать данные протоколов и отдать победу на выборах нужным кандидатам.