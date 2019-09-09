Полиция впервые вернула активисту дрон, изъятый на митинге

Полиция вернула активисту Сергею Чижикову дрон, сбитый на митинге 20 июля в Москве, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, это первый такой случай.

Дрон находился на проверке в Федеральной службе охраны, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката Станислава Селезнева. По его словам, активисту не вернули карту памяти, которая была в квадрокоптере.

15 августа Мещанский суд Москвы оштрафовал Чижикова за использование квадрокоптера на согласованном митинге на 15 тысяч рублей. Ространснадзор назначил ему еще один штраф – 3 тысячи рублей. С 1 августа наказание за такое нарушение ужесточили, штрафы теперь составляют от 30 до 50 тысяч рублей.

По словам Чижикова, его дрон сбил человек в форме авиаотряда Росгвардии – он же на митинге 10 августа захватил при помощи электронной пушки беспилотник Михаила Колибабы. Последнему устройство пока не вернули.

Сейчас у силовых структур, в том числе полиции, Росгвардии, ФСО, нет полномочий сбивать дроны. Законопроект, дающим им подобные полномочия, депутаты Госдумы в первом чтении рассмотрят лишь 11 сентября, передает агентство «Москва».