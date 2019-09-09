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9 сентября, 20:54

Гендиректора "Дождя" вызвал на допрос следователь, ведущий дело о массовых беспорядках

фото ЗакС политика Гендиректора "Дождя" вызвал на допрос следователь, ведущий дело о массовых беспорядках

Гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Сиднеева получила повестку о вызове на допрос в Следственный комитет, документ опубликован на ее странице в Facebook.

По словам Сиднеевой, повестка за подписью старшего следователя по особо важным делам при председателе СК Рустама Габдулина пришла на электронную почту телеканала. На допрос ее вызывают 10 сентября в качестве свидетеля. С чем это связано, не утоняется.

Габдулин возглавляет следственную группу по делу о массовых беспорядках на митинге 27 июля в Москве. Он же вел «болотное дело» в 2012 году.

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