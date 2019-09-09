Шуршев: в УИК №60 могли заменить бюллетени

Участковая избирательная комиссия №60 МО "Екатерингофский" спустя 25 часов после окончания голосования приступила к подсчету голосов, сообщил ЗАКС.Ру кандидат в муниципальные депутаты Александр Шуршев.

По его мнению, бюллетени, которые сейчас начинают подсчитывать члены УИКа, могли заменить.

- Днём они [бюллетени] хранились в полиции. Но теперь они ровненькие, совсем не мятые, с одинаковыми отметками, - рассказал Шуршев.

Ранее в УИК №53, который также относится к МО "Екатерингофский", стал пересчитывать голоса избирателей. Согласно данным первого протокола, в муниципальный совет проходили три кандидата от "Яблока" и двое от "Единой России".

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