Председатели УИКов начали приезжать в администрацию Центрального района

Председатели участковых избирательных комиссий Центрального района приезжают в районную администрацию для ввода итогов муниципальных выборов в ГАС «Выборы». Они начали приезжать около 20:30 часов 9 сентября, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В помещение для ввода данным с ними вошла член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от «Яблока» Ольга Покровская. Она рассказала ЗАКС.Ру, что введение итогов будет тяжелым -

⁃ Меня заверили, что будут [вводить данные в ГАС «Выборы»]. Но тут же начинается, что какая-то комиссия на даче, какая-то в Новгороде. Они не могут в Новгород ездить с документами. Они документы хранят в сейфе у секретаря, - заявила Покровская.

Она добавила, что также для введения итогов ждут системных администраторов. Заместитель главы администрации Центрального района Елена Трофимова сообщила ЗАКС.Ру, что администраторов всего двое: по одному на ТИК. Сейчас приехала администратор ТИКа 16, уточнила Трофимова.

Также она рассказала, что на 21:20 часов приехало 23 председателя участковых избирательных комиссий. По два из МО «Дворцовый округ» и «Владимирский округ». Девять председателей УИКов МО «Смольнинское», десять - из МО «Литейный округ».

София Саттарова