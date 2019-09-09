УИК №256 МО "Шувалово-Озерки" начал пересчет голосов

Участковая избирательная комиссия №256 МО "Шувалово-Озерки" вечером 9 сентября начала пересчет голосов, об этом ЗАКС.Ру сообщил кандидат в муниципальные депутаты от "Яблока" Николай Громов.

По его словам, после первого подсчета у кандидата от "Единой России" Ильяса Галяутдинова было 184 голоса. После нового пересчета члены УИКа насчитали более 500 голосов у единоросса.

- У самовыдвиженца Александра Немеровского сейчас около 10 голосов. Все его голоса зашли за него [Галяутдинова]. Это единственный УИК, где единороссы победили нашу команду, состоящую из кандидатов от "Яблока", "Справедливой России" и самовыдвиженцев. В остальных УИКах они проиграли. У Галяутдинова в других участковых избирательных комиссиях 50-70 голосов, - рассказал Громов.

По словам "яблочника", после первого пересчета в муниципальный совет "Шувалово-Озерки" проходили четыре кандидата от оппозиции, но после пересчета одного из участников выборов может заменить Галяутдинов.

Громов добавил, что кандидаты хотят подать жалобу с требованием аннулировать результаты голосования.