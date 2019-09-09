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Муниципал

22:23

Самовыдвиженцы, ЕдРо, СР и «Яблоко» проходят в совет Лисьего Носа

фото ЗакС политика Самовыдвиженцы, ЕдРо, СР и «Яблоко» проходят в совет Лисьего Носа

Пользователи сообщества «Лисий Нос. Главная группа поселка»  9 сентября выложили фотографии протоколов голосования в местный муниципальный совет.

Согласно представленным данным, половину мандатов муниципальных депутатов достанется самовыдвиженцам: Римме Тимчук, Андрею Благовестову, Екатерине Михалевой, Станиславу Куделину и Илье Иванченко.

Единороссы получили три места. По спискам партии власти прошли действующий глава МО Вадим Грудников, а также депутаты Людмила Серебрякова и Алексей Баканов.

Также мандаты достались выдвиженцу от «Яблока» Ивану Хархордину и представителю «Справедливой России» Дмитрию Чайкину.

Отметим, что итоги голосования в Лисьем Носу к вечеру 9 сентября еще не были загружены в ГАС «Выборы».

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23:23    
Абрам! Это правда, что тебя вчера в лесу побили? - Тоже мне лес - три березки!

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