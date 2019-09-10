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Новости

9:30

К сторонникам Навального в пяти городах пришли с обысками

фото ЗакС политика К сторонникам Навального в пяти городах пришли с обысками

В пяти городах правоохранители пришли с обысками к региональным координатором штабов Навального, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, обыски проходят в Уфе, Перми, Самаре, Саранске и Челябинске. Связаны они с делом о легализации преступных доходов.

Сторонников Навального подозревают в отмывании денег. По версии следствия, лица, имеющие отношение к деятельности к Фонду борьбы с коррупцией, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём. При этом ни получатель, ни жертвователь этих якобы обналиченных денег не называются.

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13:21    
12:18 Пройдись по соседним палатам. Уверен, там они тебя дожидаются.

12:18    
Да, для наведения порядка в России сейчас очень бы пригодились Малюта Скуратов, Аракчеев, Лаврентий Палыч и др. Ждём!

11:32    
11:15 В "старые добрые времена", таких как ты, держали на цепи в подвале, до прояснения сознания, чтоб мирных жителей не покусали. Сегодня же, вас, психов, по домам распустили и к интернету подключили.

11:15    
Всех прозападных врагов России надо тащить в костёр или на гильотину, как в старые добрые времена!

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