К сторонникам Навального в пяти городах пришли с обысками

В пяти городах правоохранители пришли с обысками к региональным координатором штабов Навального, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, обыски проходят в Уфе, Перми, Самаре, Саранске и Челябинске. Связаны они с делом о легализации преступных доходов.

Сторонников Навального подозревают в отмывании денег. По версии следствия, лица, имеющие отношение к деятельности к Фонду борьбы с коррупцией, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте, которые заведомо для них были приобретены преступным путём. При этом ни получатель, ни жертвователь этих якобы обналиченных денег не называются.