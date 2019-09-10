Ройзман прокомментировал выборы губернатора в Петербурге

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман на своем YouTube-канале прокомментировал выборы в Петербурге, назвав ситуацию с победой врио губернатора Александра Беглова беспрецендентной. По его мнению, Беглову «нарисовали все проценты».

«Это самый "нарисованный" губернатор в России на сегодняшний день. Посмотрим, как питерцы с этим уживутся», - сказал Ройзман.

Ройзман заметил, что оппозиционные силы на муниципальных выборах сопротивляются и «стойко держатся». По его мнению, есть надежда, что «Яблоко» и «Оппозиционные демократы» добьются успеха.

Беглов лидирует на выборах после обработки 99,26% протоколов УИК с результатом 64,46% голосов. Его конкурент – Надежда Тихонова и Михаил Амосов – набирают пока 16,85% и 16,01% голосов соответственно.

Глава ЦИК Элла Памфилова резко потребовала от Горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов, в том числе губернатора. По ее словам, сначала нужно разобраться со всеми жалобами.

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