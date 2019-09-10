Продюсеру "Ласкового мая" отказали в претензиях к "Зениту" из-за эфира со Шнуровым

Петроградский суд Петербурга отказал продюссеру группы «Ласковый май» Андрею Разину в удовлетворении иска к футбольному клубу «Зенит» о защите чести и достоинства, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Поводом стал эфир на телеканале Z+ с участием музыканта Сергея Шнурова. Разин требовал привлечь Шнурова к ответственности за «деяния, которые он совершил в отношении Москвы и москвичей», усмотрев признаким нарушения ст. 213 УК РФ (хулигантство). Шнуров в том эфире нецензурно отзывался о столице. Разин требовал, чтобы «Зенит» удалил выпуск и опубликовал свою позицию по высказываниям Шнурова.

После этого представители Шнурова потребовали проверить высказывания Разина на призывы к насилию над гражданами. Продюссер перед этим заявил, что готов выплатить 5 млн рублей тому, кто нападет на музыканта.